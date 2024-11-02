Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Güneş Hayat dahil oldu! Güneş Hayat kimdir?

Güneş Hayat kimdir?

1 Haziran 1964 yılında Ankara’da doğan Güneş Hayat, sinema ve dizi film oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Güneş Hayat, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından itibaren Kurtlar Vadisi, Paramparça, Düğüm Salonu, Hercai, Karanlık Gece, Bir Küçük Gün Işığı gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.