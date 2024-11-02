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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Güneş Hayat dahil oldu! Güneş Hayat kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Güneş Hayat dahil oldu. Güneş Hayat dizide Halime karakterini canlandıracak. Peki, Güneş Hayat kimdir? Güneş Hayat hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Güneş Hayat dahil oldu! Güneş Hayat kimdir? - Sayfa 1

Güneş Hayat kimdir?

1 Haziran 1964 yılında Ankara’da doğan Güneş Hayat, sinema ve dizi film oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Güneş Hayat, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından itibaren Kurtlar Vadisi, Paramparça, Düğüm Salonu, Hercai, Karanlık Gece, Bir Küçük Gün Işığı gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Güneş Hayat dahil oldu! Güneş Hayat kimdir? - Sayfa 2

Güneş Hayat hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Bir Küçük Gün Işığı (2022)

Karanlık Gece (2022)

Kırmızı Oda (2021)

Maraşlı (2021)

Hercai (2019-2021)

Muhteşem Üçlü (2020)

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Güneş Hayat dahil oldu! Güneş Hayat kimdir? - Sayfa 3

Bağlılık Aslı (2019)

Adı: Zehra (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Ölümlü Dünya (2018)

Son destan (2017)

Adı Efsane (2017)

Paramparça (2016-2017)

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Güneş Hayat dahil oldu! Güneş Hayat kimdir? - Sayfa 4

El Değmemiş Aşk (2016)

Kaderimin Yazıldığı Gün (2014-2015)

Çalıkuşu (2013-2014)

Evim Sensin (2012)

Son (2012)

Kurtlar Vadisi: Terör (2007)

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