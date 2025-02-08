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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu. Müge Bayramoğlu dizide Defne karakterini canlandıracak. Peki, Müge Bayramoğlu kimdir? Müge Bayramoğlu hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir? - Sayfa 1

Müge Bayramoğlu kimdir?

6 Eylül 1992 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Müge Bayramoğlu, Dansçı – tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan sanatçı; 2009 yılından beri İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde görev almaktadır.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir? - Sayfa 2

Afife Jale Tiyatrosu’nda da eğitim alan güzel oyuncu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2011 yılından itibaren Pis Yedili, Emanet, Boşa Giden Her Şey, O Hayat Benim, Koca Koca Yalanlar, O Hayat Benim, Sarmaşık Zamanı gibi birçok film dizide rol alan Müge Bayramoğlu, 2016’da isimli dizide, 2018’de ekranlara gelen dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir? - Sayfa 3

Müge Bayramoğlu hangi projelerde rol almıştır?

Gaddar (2024)

Sarmaşık Zamanı (2023)

Çıplak (2020-2021)

Koca Koca Yalanlar (2018)

Aşk Zamanı (2015)

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir? - Sayfa 4

O Hayat Benim (2016)

İmkansız Olasılık (2016)

Boşa Giden Her Şey / All in Vain (2016)

Emanet (2014)

Pis Yedili (2011-2013)

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