Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir?

Afife Jale Tiyatrosu’nda da eğitim alan güzel oyuncu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2011 yılından itibaren Pis Yedili, Emanet, Boşa Giden Her Şey, O Hayat Benim, Koca Koca Yalanlar, O Hayat Benim, Sarmaşık Zamanı gibi birçok film dizide rol alan Müge Bayramoğlu, 2016’da isimli dizide, 2018’de ekranlara gelen dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.