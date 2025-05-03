Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Murat Balcı dahil oldu! Murat Balcı kimdir?
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Murat Balcı dahil oldu. Murat Balcı dizide Işıl’ın eski sevgilisi Leo karakterini canlandıracak. Peki, Murat Balcı kimdir? Murat Balcı hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Murat Balcı kimdir?
24 Mayıs 1983 tarihinde Almanya’da doğan Murat Balcı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, müzisyen, bestecidir. Aslen İzmirlidir. 10 yaşında ailesi ile birlikte İzmir’e döndüler.
13 yaşında beste yapmaya başladı ve 17 yaşında katıldığı İzmir’deki yerel bir TV’de yayımlanan Ege Ses Yarışmasında Küçüğüm adlı şarkıyla en iyi erkek sesi seçildi.
Liseyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü okudu. Daha sonra müzikle ilgilendi ve müzik ile birlikte Tiyatro’ya başlamış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da 1 senelik eğitim görmüştür.