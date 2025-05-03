Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Murat Balcı dahil oldu! Murat Balcı kimdir?

Murat Balcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2004 yılından itibaren En İyi Arkadaşım, Saklı Kalan, Tutsak, Afili Aşk, Sol Yanım, Baht Oyunu, Kuş Uçuşu, Dünya Bu gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.