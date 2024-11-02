Kızılcık Şerbeti son bölüm ful izle: Adım adım Kızılcık Şerbeti 74. bölüm izleme yolları!

Önce geçen hafta ne oldu, buna bir göz atalım. Kızılcık Şerbeti’nin 73. bölümünde ; Fatih, Ömer'den intikam almak için Cansu ile ilişkiye girmiştir. Tamamen çıkar ilişkisine dayalı bu birlikteliğin sonucunda acaba kazanan taraf kim olacaktır.... Nilay'ın oğluna yapacağı diş buğdayı her iki ailenin de tüm kadınlarını bir araya getirecektir. Cemal, Kıvılcım'ı yakın markajda tutmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmektedir. Görkem'in kötücül hesaplan sonucunda Nursema ve Firaz iş ortağı olarak bir atölye açarlar.