  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? 2 ayrılık peşe peşe geldi, herkes neye uğradığını şaşırdı

Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? 2 ayrılık peşe peşe geldi, herkes neye uğradığını şaşırdı

Show TV'nin reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde sular durulmuyor. Yeni sezona önemli iki oyuncusunun vedasıyla başlayan dizide peş peşe gelen iki yeni ayrılık haberi de can sıkmayı başardı

Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? 2 ayrılık peşe peşe geldi, herkes neye uğradığını şaşırdı - Sayfa 1

Yayınlandığı ilk günden bu zamana kadar reyting sıralamasında zirvede yer alan ve üzerinde en çok tartışma yapılan dizilerden Kızılcık Şerbeti, son zamanlarda senaryosunun dışında veda eden oyuncularla gündemde.

1 | 8
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? 2 ayrılık peşe peşe geldi, herkes neye uğradığını şaşırdı - Sayfa 2

Yine fenomen dizide sevilen 2 oyuncunun veda ettiği öğrenildi. Böylelikle Gold Film'in hayata geçirdiği Kızılcık Şerbeti'nde Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'in sonrasında iki ayrılık daha izleyici bekliyor.

2 | 8
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? 2 ayrılık peşe peşe geldi, herkes neye uğradığını şaşırdı - Sayfa 3

SIRALI AYRILIKLAR YAŞANACAK

Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunda da zrivedeki yerini korurken yaşanan ayrılıklar hayal kırıklığı yaşatmaya başlattı. Dizide 2 ayrılığın gerçekleşeceği öğrenilirken ilk olarak Ezgi karakterine hayat veren Duygu Kocabıyık'ın veda edecek.

3 | 8
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? 2 ayrılık peşe peşe geldi, herkes neye uğradığını şaşırdı - Sayfa 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün güçlü kaleminden çıkan dizide daha sonra da Cansu’yu canlandıran Semra San ekibe veda edecek. Öte yandan kadroda vedaların süreceği konuşuluyor.

4 | 8