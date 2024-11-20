Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? 2 ayrılık peşe peşe geldi, herkes neye uğradığını şaşırdı
Show TV'nin reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde sular durulmuyor. Yeni sezona önemli iki oyuncusunun vedasıyla başlayan dizide peş peşe gelen iki yeni ayrılık haberi de can sıkmayı başardı
Yayınlandığı ilk günden bu zamana kadar reyting sıralamasında zirvede yer alan ve üzerinde en çok tartışma yapılan dizilerden Kızılcık Şerbeti, son zamanlarda senaryosunun dışında veda eden oyuncularla gündemde.
Yine fenomen dizide sevilen 2 oyuncunun veda ettiği öğrenildi. Böylelikle Gold Film'in hayata geçirdiği Kızılcık Şerbeti'nde Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'in sonrasında iki ayrılık daha izleyici bekliyor.
SIRALI AYRILIKLAR YAŞANACAK
Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunda da zrivedeki yerini korurken yaşanan ayrılıklar hayal kırıklığı yaşatmaya başlattı. Dizide 2 ayrılığın gerçekleşeceği öğrenilirken ilk olarak Ezgi karakterine hayat veren Duygu Kocabıyık'ın veda edecek.