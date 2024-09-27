Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeleri değiştirecek transfer! İlk kez seyircinin karşısına çıkacak

BU AKŞAM YAYINDA

Reyting rekorları kırmasının yanı sıra sosyal medya platformları üzerinde de en çok konuşulan dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bugün başlıyor. Aynı saatinde aynı kanalında çok daha heyecanlı gelişmeleriyle dizi bu sezon da ilginç konulara gebe.