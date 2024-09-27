Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeleri değiştirecek transfer! İlk kez seyircinin karşısına çıkacak
Show TV'nin iddialı dizilerinden Kızılcık Şerbeti, bomba gibi bir sezon finalinden sonra bomba gibi bir sezon başlangıcı yapıyor
Geçtiğimiz yayın dönemine damga vuran ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeler yeni sezonun başlamasıyla değişiyor. Diziye yeni sezonda iki yeni oyuncu katıldı
Bahar ve Sandık Kokusu dizisiyle beraber Show TV'nin amiral gemisi yapımlarından Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezon öncesinde iki yeni takviye yapıldı. Tüm dengeleri baştan sona değiştirecek bu transferlerle birlikte izleyici ekrana kilitlenecek. Sevilen dizinin kadrosuna Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur katıldı.
ROLLERİ AÇIKLANDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geçen sezon Kızıl Goncalar’da rol alan Batuhan Bozkurt dizide Firaz rolüyle Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Firaz yeni bölümde Görkem’in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışacak.Firaz’ın annesi Asude’ye ise Servet Pandur hayat veriyor.
BU AKŞAM YAYINDA
Reyting rekorları kırmasının yanı sıra sosyal medya platformları üzerinde de en çok konuşulan dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bugün başlıyor. Aynı saatinde aynı kanalında çok daha heyecanlı gelişmeleriyle dizi bu sezon da ilginç konulara gebe.