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  4. Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeleri değiştirecek transfer! İlk kez seyircinin karşısına çıkacak

Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeleri değiştirecek transfer! İlk kez seyircinin karşısına çıkacak

Show TV'nin iddialı dizilerinden Kızılcık Şerbeti, bomba gibi bir sezon finalinden sonra bomba gibi bir sezon başlangıcı yapıyor

Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeleri değiştirecek transfer! İlk kez seyircinin karşısına çıkacak - Sayfa 1

Geçtiğimiz yayın dönemine damga vuran ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeler yeni sezonun başlamasıyla değişiyor. Diziye yeni sezonda iki yeni oyuncu katıldı

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Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeleri değiştirecek transfer! İlk kez seyircinin karşısına çıkacak - Sayfa 2

Bahar ve Sandık Kokusu dizisiyle beraber Show TV'nin amiral gemisi yapımlarından Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezon öncesinde iki yeni takviye yapıldı. Tüm dengeleri baştan sona değiştirecek bu transferlerle birlikte izleyici ekrana kilitlenecek. Sevilen dizinin kadrosuna Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur katıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeleri değiştirecek transfer! İlk kez seyircinin karşısına çıkacak - Sayfa 3

ROLLERİ AÇIKLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geçen sezon Kızıl Goncalar’da rol alan Batuhan Bozkurt dizide Firaz rolüyle Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Firaz yeni bölümde Görkem’in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışacak.Firaz’ın annesi Asude’ye ise Servet Pandur hayat veriyor.

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Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeleri değiştirecek transfer! İlk kez seyircinin karşısına çıkacak - Sayfa 4

BU AKŞAM YAYINDA

Reyting rekorları kırmasının yanı sıra sosyal medya platformları üzerinde de en çok konuşulan dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bugün başlıyor. Aynı saatinde aynı kanalında çok daha heyecanlı gelişmeleriyle dizi bu sezon da ilginç konulara gebe.

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