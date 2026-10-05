Koç'a büyük fark attı liderlikte rakibi yok! En fazla çalışana sahip şirket açıklandı
Türkiye’nin en fazla çalışan bulunan firmalar belli oldu. TradingView datalarına göre derlenen sıralamada on binlerce çalışanıyla dikkat çeken dev firmalar yer alırken, ilk sıradaki şirketin Koç Grubu çatısı altındaki firmalara büyük fark attığı görüldü.
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Türkiye ekonomisinin lokomotif firmaları, sadece cirolarıyla değil oluşturdukları istihdamla da öne çıkıyor. 2026 senesi datalarına göre en çok çalışana malik 40 yerli firma ortaya çıkarken, listenin zirvesindeki dev şirket rakiplerine mühim bir fark atarak liderliğini korudu. Listede sanayi, enerji, perakende, savunma ve ulaştırma alanlarından pek çok firma yer aldı.
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