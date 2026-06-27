KOÇ'u, İTÜ'yü, ODTÜ'yü yıktı, zirvede tek! Türkiye'nin dünya sıralamasına giren ilk 30 üniversitesi
URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması neticeleri belli oldu. Türkiye'den dünya sıralamasına giren ilk 30 üniversite belli olurken, zirvede bulunan üniversite Koç, ODTÜ ve İTÜ gibi köklü kurumları geride bıraktı.
Akademik verimliliğe göre derlenen URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri kesinleşti. Listeye giren ilk 30 üniversite dikkat çekerken, sıralamanın zirvesindeki üniversite akademik başarısıyla öne çıktı.
1 | 32