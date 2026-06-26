Koç'u, THY'yi, BİM'i solladı zirveye yerleşti! Herkesi ters köşe yaptı. İşte en değerli şirket

Forbes'un 24. kez paylaştığı Global 2000 listesi, dünyanın en büyük halka açık firmalarını satış, net kâr, varlık büyüklüğü ve piyasa değeri unsurlarına göre değerlendirdi. Raporda Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek firmaları da belli olurken, zirvede bulunan şirket Koç Holding, Türk Hava Yolları ve BİM gibi devleri geride bırakarak listenin ilk sırasında yer aldı. Sıralama, Türkiye'nin en değerli firmaları arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.