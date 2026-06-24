  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kolay görünen ama aslında zor olan meslekler. 1 ve 3’ü gören tartışmaya başlıyor.

Kolay görünen ama aslında zor olan meslekler. 1 ve 3’ü gören tartışmaya başlıyor.

Yapay zekanın insan hayatına entegresiyle yeni meslekler ortaya çıksa da bazı sektörler hala insan gücüyle devam ediyor. Bu sektörlerde çalışanların işleri ise kolay görünse de aslında normalden daha zor…

Kolay görünen ama aslında zor olan meslekler. 1 ve 3’ü gören tartışmaya başlıyor. - Sayfa 1

Günümüz iş dünyasında, bazı meslek grupları taşıdıkları ağır sorumluluklar, yoğun fiziksel emek ve bitmek bilmeyen mesai saatleriyle diğerlerinden ayrılıyor.

1 | 24
Kolay görünen ama aslında zor olan meslekler. 1 ve 3’ü gören tartışmaya başlıyor. - Sayfa 2

Toplumun günlük işleyişini ayakta tutan bu kritik roller, hem bedensel hem de zihinsel olarak sınırları zorlayan bir yapıya sahip.

2 | 24
Kolay görünen ama aslında zor olan meslekler. 1 ve 3’ü gören tartışmaya başlıyor. - Sayfa 3

Uzmanlar, görünürde sıradan gibi duran ancak arka planda devasa bir özveri barındıran bu iş kollarında çalışanların, yüksek stres ve tükenmişlik riskiyle en çok karşı karşıya kalan kesim olduğunu vurguluyor.

3 | 24
Kolay görünen ama aslında zor olan meslekler. 1 ve 3’ü gören tartışmaya başlıyor. - Sayfa 4

Bayrak Medya’nın paylaştığı verilere göre kolay görünen ama zor olan 20 meslek:

4 | 24