Kolay görünen ama aslında zor olan meslekler. 1 ve 3’ü gören tartışmaya başlıyor.
Yapay zekanın insan hayatına entegresiyle yeni meslekler ortaya çıksa da bazı sektörler hala insan gücüyle devam ediyor. Bu sektörlerde çalışanların işleri ise kolay görünse de aslında normalden daha zor…
Günümüz iş dünyasında, bazı meslek grupları taşıdıkları ağır sorumluluklar, yoğun fiziksel emek ve bitmek bilmeyen mesai saatleriyle diğerlerinden ayrılıyor.
Toplumun günlük işleyişini ayakta tutan bu kritik roller, hem bedensel hem de zihinsel olarak sınırları zorlayan bir yapıya sahip.
Uzmanlar, görünürde sıradan gibi duran ancak arka planda devasa bir özveri barındıran bu iş kollarında çalışanların, yüksek stres ve tükenmişlik riskiyle en çok karşı karşıya kalan kesim olduğunu vurguluyor.