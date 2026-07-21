Koltukları lekelerden koruyan çözüm: BİM'e 24 Temmuz Cuma Koltuk Örtüsü geliyor!
Koltukları lekelerden koruyan çözüm: BİM'e 24 Temmuz Cuma Koltuk Örtüsü geliyor!
BİM’de 24 Temmuz Cuma günü reyonlardaki yerini alacak olan koltuk örtüsü, evinizin havasını zahmetsizce değiştirmek isteyenler için harika bir çözüm sunuyor. 170x200 santimetre boyutlarındaki ideal ölçüleriyle farklı koltuk tiplerine kolayca uyum sağlayan bu ürün, mobilyalarınızı kirlenmeye ve yıpranmaya karşı güvenle koruyor. Hem temizliği kolaylaştıran hem de salonunuza estetik bir düzen katan bu ekonomik ev tekstili ürünü, özellikle evcil hayvan sahipleri ve çocuklu aileler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.
TEK FİYAT MUTFAK / BANYO ÜRÜNLERİ
Fiyat: 35 TL
1 | 64
2 | 64
3 | 64
4 | 64
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