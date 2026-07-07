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  4. Kompakt tasarım pratik çözüm: 9 Temmuz Perşembe A101’e Tezgah Altı Buzdolabı geliyor!

Kompakt tasarım pratik çözüm: 9 Temmuz Perşembe A101’e Tezgah Altı Buzdolabı geliyor!

Mutfakta yer kaplamayan ama tüm yiyecekleri düzenle saklayan bir soğutucu arayanlar için 9 Temmuz Perşembe günü A101’de harika bir fırsat başlıyor. Satışa sunulacak olan tezgah altı buzdolabı, minimal boyutlarına rağmen net 80 litrelik iç hacmiyle son derece işlevsel bir kullanım sunuyor. Akıllı inverter motor teknolojisi sayesinde süper sessiz çalışan bu pratik cihaz, E enerji sınıfı tasarruflu yapısıyla da ev ekonomisine tam destek sağlıyor.

Kompakt tasarım pratik çözüm: 9 Temmuz Perşembe A101’e Tezgah Altı Buzdolabı geliyor! - Sayfa 1

SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV

Fiyat: 43,999 TL

HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,999 TL

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Kompakt tasarım pratik çözüm: 9 Temmuz Perşembe A101’e Tezgah Altı Buzdolabı geliyor! - Sayfa 2

PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 1,399 TL

PİRANHA 5568 ŞARJLI MASAÜSTÜ FAN

Fiyat: 199 TL

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Kompakt tasarım pratik çözüm: 9 Temmuz Perşembe A101’e Tezgah Altı Buzdolabı geliyor! - Sayfa 3

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

MIDEA TEZGAH ALTI BUZDOLABI

Fiyat: 6,399 TL

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Kompakt tasarım pratik çözüm: 9 Temmuz Perşembe A101’e Tezgah Altı Buzdolabı geliyor! - Sayfa 4

VOLTA VB1 NEO KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 19,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 22,990 TL

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