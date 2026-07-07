Kompakt tasarım pratik çözüm: 9 Temmuz Perşembe A101’e Tezgah Altı Buzdolabı geliyor!
Mutfakta yer kaplamayan ama tüm yiyecekleri düzenle saklayan bir soğutucu arayanlar için 9 Temmuz Perşembe günü A101’de harika bir fırsat başlıyor. Satışa sunulacak olan tezgah altı buzdolabı, minimal boyutlarına rağmen net 80 litrelik iç hacmiyle son derece işlevsel bir kullanım sunuyor. Akıllı inverter motor teknolojisi sayesinde süper sessiz çalışan bu pratik cihaz, E enerji sınıfı tasarruflu yapısıyla da ev ekonomisine tam destek sağlıyor.
SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV
Fiyat: 43,999 TL
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
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PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1,399 TL
PİRANHA 5568 ŞARJLI MASAÜSTÜ FAN
Fiyat: 199 TL
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SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
MIDEA TEZGAH ALTI BUZDOLABI
Fiyat: 6,399 TL
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