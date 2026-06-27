Kompakt ve çift kapılı çözüm: BİM'e 1 Temmuz'da 204 L Defrost Buzdolabı geliyor!
Kompakt ve çift kapılı çözüm: BİM'e 1 Temmuz'da 204 L Defrost Buzdolabı geliyor!
BİM’de, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren her mutfağa kolayca uyum sağlayan çift kapılı buzdolabı satışa sunuluyor. Toplam 204 litrelik net hacmiyle son derece dengeli ve kullanışlı bir saklama alanı sunan bu model, alt ve üst kapı ayrımı sayesinde soğuk hava kaybını azaltarak yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Şık ve minimal tasarımıyla dikkat çeken cihaz, ev ekonomisini sarsmayan bütçe dostu fiyatıyla öne çıkıyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
1 | 21
2 | 21
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
3 | 21
4 | 21
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