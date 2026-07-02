Kompakt ve güçlü performans: Kumtel Tek Gözlü Elektrikli Ocak 3 Temmuz Cuma BİM’de!
Kompakt ve güçlü performans: Kumtel Tek Gözlü Elektrikli Ocak 3 Temmuz Cuma BİM’de!
Mutfaklarda yer kaplamayan yapısıyla öne çıkan Kumtel Tek Gözlü Elektrikli Ocak, hızlı ısıtma teknolojisi ve yüksek enerji verimliliğiyle eksiksiz bir performans sunuyor. Cihaz, paslanmaz emaye gövdesi, ayarlanabilir hassas termostat ayarı ve kaymaz emniyet ayaklarıyla güvenli bir kullanım sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde öğrenci evleri, ofisler ve kamp alanları için ideal bir pişirme çözümü üreten bu dayanıklı ocak, bütçe dostu cazip fiyatıyla kullanıcıları bekliyor.
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HAVİT ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PJ245 PRO
Fiyat: 3.990 TL
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