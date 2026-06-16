Konfor ve düzen bir arada: xDrive Rüzgar Oyuncu Masası 24 Haziran Çarşamba BİM mağazalarında!
Konfor ve düzen bir arada: xDrive Rüzgar Oyuncu Masası 24 Haziran Çarşamba BİM mağazalarında!
BİM, 24 Haziran Çarşamba günü xDrive Rüzgar oyuncu masasını satışa sunarak çalışma ve oyun alanlarına yepyeni bir soluk getiriyor. Siyah şık tasarımıyla öne çıkan bu masa, 120x60 cm ideal ölçüleri, entegre bardaklığı ve kulaklık askısı gibi pratik detaylarıyla kullanım konforunu en üst seviyeye çıkarıyor. 18 mm melamin kaplı dayanıklı yonga levha tablası ve ayarlanabilir denge pabuçları sayesinde sarsıntısız bir kullanım vadeden bu işlevsel ürün, avantajlı ödeme seçenekleri ve taksit imkanlarıyla tüm BİM mağazalarında sınırlı stoklarla yerini alacak.
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