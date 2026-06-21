Konforlu oturum desteği: BİM’e 24 Haziran Çarşamba xDrive 15’li Plus Oyuncu Koltuğu geliyor!
Konforlu oturum desteği: BİM’e 24 Haziran Çarşamba xDrive 15’li Plus Oyuncu Koltuğu geliyor!
BİM, 24 Haziran Çarşamba günü xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu modelini satışa sunarak uzun saatler bilgisayar başında oturanlara üstün ergonomi vaat ediyor. Kırmızı-siyah deri ve siyah kumaş seçenekleriyle gelen koltuk; ayarlanabilir bel ve baş yastığı, 2D kolçak sistemi ve 160 derece yatar mekanizmasıyla öne çıkıyor. Dayanıklı Class 4 amortisörü, güçlendirilmiş çift kollu alt yapısı ve poliamid ayakları sayesinde yüksek sağlamlık sunan bu model, sessiz tekerleklere sahip. Ürün, taksit avantajıyla tüm BİM şubelerinde sınırlı stokla yer alacak.
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