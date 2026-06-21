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  4. Konforlu oturum desteği: BİM’e 24 Haziran Çarşamba xDrive 15’li Plus Oyuncu Koltuğu geliyor!

Konforlu oturum desteği: BİM’e 24 Haziran Çarşamba xDrive 15’li Plus Oyuncu Koltuğu geliyor!

BİM, 24 Haziran Çarşamba günü xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu modelini satışa sunarak uzun saatler bilgisayar başında oturanlara üstün ergonomi vaat ediyor. Kırmızı-siyah deri ve siyah kumaş seçenekleriyle gelen koltuk; ayarlanabilir bel ve baş yastığı, 2D kolçak sistemi ve 160 derece yatar mekanizmasıyla öne çıkıyor. Dayanıklı Class 4 amortisörü, güçlendirilmiş çift kollu alt yapısı ve poliamid ayakları sayesinde yüksek sağlamlık sunan bu model, sessiz tekerleklere sahip. Ürün, taksit avantajıyla tüm BİM şubelerinde sınırlı stokla yer alacak.

Konforlu oturum desteği: BİM’e 24 Haziran Çarşamba xDrive 15’li Plus Oyuncu Koltuğu geliyor! - Sayfa 1

MONSTER ABRA A7 V16.2.11 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 63.900 TL

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Konforlu oturum desteği: BİM’e 24 Haziran Çarşamba xDrive 15’li Plus Oyuncu Koltuğu geliyor! - Sayfa 2

MONSTER TULPAR TD3 V1.2.3.3 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 50.990

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Konforlu oturum desteği: BİM’e 24 Haziran Çarşamba xDrive 15’li Plus Oyuncu Koltuğu geliyor! - Sayfa 3

MONSTER ABRA A5 V21.5.7 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 40.900 TL

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Konforlu oturum desteği: BİM’e 24 Haziran Çarşamba xDrive 15’li Plus Oyuncu Koltuğu geliyor! - Sayfa 4

XDRIVE RÜZGAR OYUNCU MASASI


Fiyat: 6.450 TL

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