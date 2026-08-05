Konsoloslukların vize başvuru ve ret oranları belli oldu; İşte en çok ret veren konsolosluklar

Schengen noktasına gezi yapmak isteyen milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 2025 vize istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Konsolosluk bazında açıklanan başvuru ve ret verileri doğrultusunda hazırlanan sıralama, en düşük ret oranına sahip ülkelerden başlayarak en yüksek ret oranına ulaşan konsoloslukları gözler önüne serdi. Böylece vize başvurularında en katı değerlendirme yapan temsilcilikler de netleşmiş oldu.