Konsoloslukların vize başvuru ve ret oranları belli oldu; İşte en çok ret veren konsolosluklar
2025 senesine dair Schengen vize istatistikleri konsolosluklara göre belli oldu. AB'nin 2025 Schengen raporuna göre konsoloslukların başvuru ve ret verileri incelenerek en düşük ret oranından en yüksek ret oranına kadar sıralanan liste, hangi ülkelerin vize başvurularına daha olumlu yaklaştığını ve hangilerinin daha fazla ret kararı verdiğini ortaya koydu.
Schengen noktasına gezi yapmak isteyen milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 2025 vize istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Konsolosluk bazında açıklanan başvuru ve ret verileri doğrultusunda hazırlanan sıralama, en düşük ret oranına sahip ülkelerden başlayarak en yüksek ret oranına ulaşan konsoloslukları gözler önüne serdi. Böylece vize başvurularında en katı değerlendirme yapan temsilcilikler de netleşmiş oldu.
1. Bulgaristan | Konsolosluk: EDIRNE | Başvuru: 20.534
Multi oran: 62,4% | Ret sayısı: 564 | Ret oranı: 2,8%
2. Yunanistan | Konsolosluk: EDIRNE | Başvuru: 49.953
Multi oran: 89,6% | Ret sayısı: 1.530 | Ret oranı: 3,1%