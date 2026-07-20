Kontenjanı dolmayan bile var! İşte başarı sıralamasına göre en iyi inşaat mühendisliği fakülteleri
YKS tercih sürecinde inşaat mühendisliği bölümlerini değerlendiren adaylar adına 2025 başarı sıralamaları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Bazı üniversitelerde kontenjanlar tamamen dolarken, bazı programlarda ise kontenjanların boş kaldığı görüldü.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerin 2025 yılı inşaat mühendisliği başarı sıralamaları derlendi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi köklü kurumlar listenin üst sıralarında yer alırken, tercih edilen programlar kadar kontenjanını dolduramayan bölümler de adayların dikkatini çekiyor.
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