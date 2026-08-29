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  4. Kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri belli oldu; Doluluk yüzde 65'i geçmedi

Kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri belli oldu; Doluluk yüzde 65'i geçmedi

2026 üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından kontenjanlarının önemli bölümünü dolduramayan vakıf üniversiteleri belli oldu. Bazı üniversitelerde doluluk oranı yüzde 65’in altında kaldı.

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Kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri belli oldu; Doluluk yüzde 65'i geçmedi - Sayfa 1

ÖSYM verilerine göre, 2026’da lisans kontenjanlarının en büyük bölümünü boş bırakan vakıf üniversitesi İstanbul Rumeli Üniversitesi oldu. Üniversitede kontenjanların yüzde 49’u boş kalırken, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ise 2 bin 268 kontenjanın 881’i dolmadı.



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Kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri belli oldu; Doluluk yüzde 65'i geçmedi - Sayfa 2

1. İstanbul Rumeli Üni. - 51

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Kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri belli oldu; Doluluk yüzde 65'i geçmedi - Sayfa 3

2. İstanbul Okan Üni. - 52

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Kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri belli oldu; Doluluk yüzde 65'i geçmedi - Sayfa 4

3. İstanbul Kültür Üni. - 53,6

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