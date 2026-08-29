Kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri belli oldu; Doluluk yüzde 65'i geçmedi

ÖSYM verilerine göre, 2026’da lisans kontenjanlarının en büyük bölümünü boş bırakan vakıf üniversitesi İstanbul Rumeli Üniversitesi oldu. Üniversitede kontenjanların yüzde 49’u boş kalırken, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ise 2 bin 268 kontenjanın 881’i dolmadı.





