Kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri belli oldu; Doluluk yüzde 65'i geçmedi
2026 üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından kontenjanlarının önemli bölümünü dolduramayan vakıf üniversiteleri belli oldu. Bazı üniversitelerde doluluk oranı yüzde 65’in altında kaldı.
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ÖSYM verilerine göre, 2026’da lisans kontenjanlarının en büyük bölümünü boş bırakan vakıf üniversitesi İstanbul Rumeli Üniversitesi oldu. Üniversitede kontenjanların yüzde 49’u boş kalırken, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ise 2 bin 268 kontenjanın 881’i dolmadı.
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