Köpüğü taşmayan enfes lezzet: Grundig İndüksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi bugün Şok’ta!
Mutfak teknolojisinde devrim yaratan Grundig, kahve tutkunları için benzersiz bir deneyim sunuyor. İndüksiyon teknolojisiyle kahveyi ideal kıvamda pişiren Grundig Türk kahvesi makinesi, kalabalık sofraların en büyük yardımcısı oluyor. Tek seferde tam 6 fincan kahve yapabilme kapasitesine sahip cihaz, şık ve sağlıklı paslanmaz çelik cezvesiyle dikkat çekiyor. Akıllı taşma önleyici sistemi sayesinde kahvenizin köpüğünü ve kıvamını koruyan bu teknoloji harikası, pişme sürecini sesli ve ışıklı uyarı mekanizmasıyla haber vererek mutfaktaki konforunuzu en üst seviyeye çıkarıyor.
KADIN ŞORTLU PİJAMA TAKIMI YAKA DETAYLI
Fiyat: 379 TL
KADIN KRİNKIL KUMAŞ DESENLİ ŞORT
Fiyat: 179 TL
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SESLİ MASAL ANLATAN KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
Fiyat: 599 TL
IŞIKLI UZAKTAN KUMANDALI MATEL MİNİ 4X4 ARABA
Fiyat: 499 TL
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