  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Köpüğü taşmayan enfes lezzet: Grundig İndüksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi bugün Şok’ta!

Köpüğü taşmayan enfes lezzet: Grundig İndüksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi bugün Şok’ta!

Mutfak teknolojisinde devrim yaratan Grundig, kahve tutkunları için benzersiz bir deneyim sunuyor. İndüksiyon teknolojisiyle kahveyi ideal kıvamda pişiren Grundig Türk kahvesi makinesi, kalabalık sofraların en büyük yardımcısı oluyor. Tek seferde tam 6 fincan kahve yapabilme kapasitesine sahip cihaz, şık ve sağlıklı paslanmaz çelik cezvesiyle dikkat çekiyor. Akıllı taşma önleyici sistemi sayesinde kahvenizin köpüğünü ve kıvamını koruyan bu teknoloji harikası, pişme sürecini sesli ve ışıklı uyarı mekanizmasıyla haber vererek mutfaktaki konforunuzu en üst seviyeye çıkarıyor.

Köpüğü taşmayan enfes lezzet: Grundig İndüksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi bugün Şok’ta! - Sayfa 1

KUMSAL DERİN TENCERE 22 CM

Fiyat: 499 TL

KUMSAL SAHAN+TAVA SETİ

Fiyat: 599 TL

1 | 10
Köpüğü taşmayan enfes lezzet: Grundig İndüksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi bugün Şok’ta! - Sayfa 2

KADIN ŞORTLU PİJAMA TAKIMI YAKA DETAYLI

Fiyat: 379 TL

KADIN KRİNKIL KUMAŞ DESENLİ ŞORT

Fiyat: 179 TL

2 | 10
Köpüğü taşmayan enfes lezzet: Grundig İndüksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi bugün Şok’ta! - Sayfa 3

SESLİ MASAL ANLATAN KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

Fiyat: 599 TL

IŞIKLI UZAKTAN KUMANDALI MATEL MİNİ 4X4 ARABA

Fiyat: 499 TL

3 | 10
Köpüğü taşmayan enfes lezzet: Grundig İndüksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi bugün Şok’ta! - Sayfa 4

DUO KUTU OYUNU 55 KART

Fiyat: 149 TL

XL PUZZLE 52 PARÇA

Fiyat: 169 TL

4 | 10