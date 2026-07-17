Köye ev hayali kuranlara güzel haber; Cep yakan bu 8 işlemden ücret alınmıyor.

Köy yerleşik alanlarında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat dikkat çekiyor. Yasal düzenlemeler kapsamında, köye ev yaptıranlar için bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni gibi kalemlerde muafiyet sağlanırken, emlak vergisi, su tarifesi ve çeşitli altyapı katılım paylarında yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.