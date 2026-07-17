Köye ev hayali kuranlara güzel haber; Cep yakan bu 8 işlemden ücret alınmıyor.
Köyüne ev yaptırmanın hayalini kuranların adeta paçayı sıyıracağı 8 masrafı uzmanı listeledi.
Köy yerleşik alanlarında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat dikkat çekiyor. Yasal düzenlemeler kapsamında, köye ev yaptıranlar için bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni gibi kalemlerde muafiyet sağlanırken, emlak vergisi, su tarifesi ve çeşitli altyapı katılım paylarında yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.
Bu teşvikler, kırsal bölgelerde konut sahibi olmayı planlayanlar için büyük bir mali avantaj oluşturuyor. Söz konusu kolaylıklar, hem yerel kalkınmayı desteklemeyi hem de vatandaşların köy hayatına dönüşünü teşvik etmeyi hedefliyor.
KÖYE EV YAPTIRMAK ARTIK HAYAL DEĞİL!
Gayrimenkul Uzmanı Gürcan Dolu, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirme paylaşımında köye ev inşa etmeyi planlayanlardan şu masrafların alınmadığını belirtti: