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  4. Köz tadında kahve keyfi: A101’e 23 Temmuz Perşembe Sinbo Türk Kahvesi Makinesi geliyor!

Köz tadında kahve keyfi: A101’e 23 Temmuz Perşembe Sinbo Türk Kahvesi Makinesi geliyor!

Geleneksel Türk kahvesi lezzetini modern teknolojiyle buluşturan harika bir mutfak yardımcısı raflara çıkıyor. A101, 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kahve tutkunlarının kalbini çalacak Sinbo Türk kahvesi makinesi modelini satışa sunuyor. Sağlık ve uzun ömürlü kullanım sunan paslanmaz çelik cezvesiyle öne çıkan bu cihaz, kahvenizi tam kıvamında ve bol köpüklü hazırlayan ağır ateşte pişirme özelliğine sahip. Akıllı sensörleri sayesinde mutfakta güvenliği sağlayan taşma önleyici sistemiyle donatılan bu kompakt makine, her fincanda geleneksel köz tadını bütçe dostu bir tasarımla sunuyor.

Köz tadında kahve keyfi: A101’e 23 Temmuz Perşembe Sinbo Türk Kahvesi Makinesi geliyor! - Sayfa 1

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 239,990 TL

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

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Köz tadında kahve keyfi: A101’e 23 Temmuz Perşembe Sinbo Türk Kahvesi Makinesi geliyor! - Sayfa 2

TOSHIBA 50UVV2363DT-50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV

Fiyat: 18,499 TL

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 19,999 TL

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Köz tadında kahve keyfi: A101’e 23 Temmuz Perşembe Sinbo Türk Kahvesi Makinesi geliyor! - Sayfa 3

SİNBO TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

Fiyat: 1,199 TL

KİWİ KFAN-7460 SİRKÜLASYONLU VANTİLATÖR

Fiyat: 1,599 TL

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Köz tadında kahve keyfi: A101’e 23 Temmuz Perşembe Sinbo Türk Kahvesi Makinesi geliyor! - Sayfa 4

PİRANHA 2051 iOS LIGHTNING KABLOLU KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 119 TL

HILFE HLF-SCT-11 AKIM KORUMALI USB’Lİ PRİZ ÇOKLAYICI

Fiyat: 429 TL

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