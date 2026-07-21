Köz tadında kahve keyfi: A101’e 23 Temmuz Perşembe Sinbo Türk Kahvesi Makinesi geliyor!
Geleneksel Türk kahvesi lezzetini modern teknolojiyle buluşturan harika bir mutfak yardımcısı raflara çıkıyor. A101, 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kahve tutkunlarının kalbini çalacak Sinbo Türk kahvesi makinesi modelini satışa sunuyor. Sağlık ve uzun ömürlü kullanım sunan paslanmaz çelik cezvesiyle öne çıkan bu cihaz, kahvenizi tam kıvamında ve bol köpüklü hazırlayan ağır ateşte pişirme özelliğine sahip. Akıllı sensörleri sayesinde mutfakta güvenliği sağlayan taşma önleyici sistemiyle donatılan bu kompakt makine, her fincanda geleneksel köz tadını bütçe dostu bir tasarımla sunuyor.
TOSHIBA 50UVV2363DT-50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV
Fiyat: 18,499 TL
ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 19,999 TL
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SİNBO TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ
Fiyat: 1,199 TL
KİWİ KFAN-7460 SİRKÜLASYONLU VANTİLATÖR
Fiyat: 1,599 TL
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