Közde pişen geleneksel kahve lezzeti: BİM'e 12 Temmuz Pazar Emsan Türk Kahve Makinesi geliyor!
Közde pişen geleneksel kahve lezzeti: BİM'e 12 Temmuz Pazar Emsan Türk Kahve Makinesi geliyor!
BİM 12 Temmuz Pazar günü kahve tutkunlarının kalbini çalacak harika bir mutfak teknolojisi sunuyor! Geleneksel lezzeti ev konforuna taşıyan Emsan közde Türk kahve makinesi, bu hafta avantajlı fiyatı ve peşin fiyatına taksit imkanıyla raflarda yerini alıyor. Kahveyi ağır ağır pişirerek bol köpüklü ve tam kıvamında hazırlayan bu akıllı cihaz, taşma emniyetiyle de güvenli bir kullanım sunuyor. Günün yorgunluğunu lezzetli bir kahveyle atmak isteyenler 12 Temmuz’da BİM’e uğramayı unutmayın.
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