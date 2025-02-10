Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir?

Bir gün Kenan’ın inşa ettiği bu “yenilmezlik” imajı yıkılır. Hayatta her şey istediği gibi gitmez ve bu yenilgi Kenan için büyük bir travma yaratır. Kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan Kenan, psikolojik bir yardım alarak hayatını yeniden sorgulamaya başlar. Bu süreç, Kenan’ın geçmişi, hayattaki seçimleri ve diğer insanlarla kurduğu ilişkilerdeki çatışmaları çözmek için çıktığı zorlu bir yolculuk olacaktır.

“Avına av olan bir avcının hikâyesi…”