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  4. Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir?

Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir?

Kral Kaybederse dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Kral Kaybederse dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? - Sayfa 1

Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir?

Kral Kaybederse dizisi, narsist bir bireyin yıkım hikayesini ele alıyor. Dizinin ana karakteri olan Kenan Baran, yakışıklı, dikkat çekici, kadınların ilgi odağı haline gelmiş bir adamdır. Ancak bu dış görünüşün altında, narsistik kişilik bozukluğu ile mücadele eden bir birey yatmaktadır. Kenan, her zaman kazanacağına ve hayatta her şeyin onun lehine gelişeceğine inanan bir adamdır.

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Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? - Sayfa 2

Bir gün Kenan’ın inşa ettiği bu “yenilmezlik” imajı yıkılır. Hayatta her şey istediği gibi gitmez ve bu yenilgi Kenan için büyük bir travma yaratır. Kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan Kenan, psikolojik bir yardım alarak hayatını yeniden sorgulamaya başlar. Bu süreç, Kenan’ın geçmişi, hayattaki seçimleri ve diğer insanlarla kurduğu ilişkilerdeki çatışmaları çözmek için çıktığı zorlu bir yolculuk olacaktır.

“Avına av olan bir avcının hikâyesi…”

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Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? - Sayfa 3

Kral Kaybederse dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Halit Ergenç

Merve Dizdar

Aslıhan Gürbüz

Nilperi Şahinkaya

Murat Garipağaoğlu

Cenan Çamyurdu

Nalan Kuruçim

Fulden Söğüt Etik

Ezgi Ulusoy

Ferhan Gülşah Varlıoğlu

Cihan Talay

İdil Yener

Ayşen Gürler

Ali Rıza Kubilay

Ferhat Yılmaz

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Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? - Sayfa 4

Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımını OGM PICTURES’ın, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturduğu Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat salı akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.

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