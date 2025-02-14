Kral Kaybederse dizisine Murat Ercanlı dahil oldu! Murat Ercanlı kimdir?

Murat Ercanlı kimdir?

11 Ocak 1965 yılında Antalya’da doğan Murat Ercanlı, Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Antalya Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Murat Ercanlı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 1996 yılından itibaren çok sayıda film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.