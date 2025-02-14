Kral Kaybederse dizisine Murat Ercanlı dahil oldu! Murat Ercanlı kimdir?
Kral Kaybederse dizisine Murat Ercanlı dahil oldu. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Murat Ercanlı dizide Müfit karakterine hayat verecek. Peki, Murat Ercanlı kimdir? Murat Ercanlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Murat Ercanlı kimdir?
11 Ocak 1965 yılında Antalya’da doğan Murat Ercanlı, Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Antalya Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Murat Ercanlı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 1996 yılından itibaren çok sayıda film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Murat Ercanlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kızılcık Şerbeti (2024-2025)
Gül Masalı (2022)
Araf 5: Aile (2022)
Zebun (2022)
Yeşilçam (2021)
Kuruluş: Osman (2020-2021)
Zebun (2019)
Kral Midas'ın Hazinesi (2019)
Hasbihal (2019)
Nöbet (2019)
Diriliş: Ertuğrul 4. Sezon (2017)
Dua Et Kardeşiz (2017)
Mezeci Çırağı (2017)
Semur Şeytanın Kabilesi (2017)
Marlon (2017)
Diriliş: Ertuğrul (2017)