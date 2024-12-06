Kral Kaybederse dizisine Nilperi Şahinkaya dahil oldu! Nilperi Şahinkaya kimdir?

Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterini canlandırdı. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı. 2017 yılında ise Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayımlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı. İnternette yayımlanan Aynen Aynen dizisinde de Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşmıştır.

Yasak Elma dizisinde Cansu Yıldırım karakterini canlandırmıştır.