Kral Kaybederse dizisine Nilperi Şahinkaya dahil oldu! Nilperi Şahinkaya kimdir?
Kral Kaybederse dizisine Nilperi Şahinkaya dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Nilperi Şahinkaya dizide Özlem karakterine hayat verecek. Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Nilperi Şahinkaya kimdir?
23 Şubat 1988 yılında Senegal’de Nilperi Şahinkaya, Türk oyuncudur.
Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür. Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden yüksek şeref listesine girerek mezun oldu. 2010’un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerini canlandırdı.
Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterini canlandırdı. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı. 2017 yılında ise Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayımlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı. İnternette yayımlanan Aynen Aynen dizisinde de Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşmıştır.
Yasak Elma dizisinde Cansu Yıldırım karakterini canlandırmıştır.
Nilperi Şahinkaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2009-2010 Deniz Yıldızı
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2013-2014 Kayıp
2014-2015 Kiraz Mevsimi
2016 N'olur Ayrılalım
2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek
2019 Kuzgun
2020 Yeni Hayat
2021 Yasak Elma
2024 Senden Önce
Yakında Kral Kaybederse