Kritik tarih 1 Kasım! Dışişleri listeyi güncelledi.. İşte Türklerin vizesiz gidebildiği ülkeler
1 Kasım itibariyle Karadağ'a vize gelmesi bekleniyor. Onun öncesinde Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeleri listeledi.
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Yurt dışı seyahat planı yapan Türk vatandaşları için vizesiz gidilebilen ülkeler yeniden gündemde. Dışişleri Bakanlığının güncellediği listede, Türk vatandaşlarının önceden vize almadan ziyaret edebildiği 73 ülke yer alıyor.
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