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  4. Kuaför kalitesinde bukleler sunan Altus Saç Maşası bugün BİM'de!

Kuaför kalitesinde bukleler sunan Altus Saç Maşası bugün BİM'de!

Kuaförlerin profesyonel dokunuşunu evine taşımak isteyenlere müjde! BİM, 26 Temmuz Pazar ile 1 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında Altus saç maşasını satışa sunuyor. Saçları yıpratmadan kalıcı ve hacimli dalgalar veren bu harika ürün, saç bakımına önem verenlerin yeni favorisi olacak.

Kuaför kalitesinde bukleler sunan Altus Saç Maşası bugün BİM'de! - Sayfa 1

TCL 65 İNÇ 4K QLED HDR GOOGLE TV 65T61C

Fiyat: 34.900 TL

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Kuaför kalitesinde bukleler sunan Altus Saç Maşası bugün BİM'de! - Sayfa 2
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Kuaför kalitesinde bukleler sunan Altus Saç Maşası bugün BİM'de! - Sayfa 3
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Kuaför kalitesinde bukleler sunan Altus Saç Maşası bugün BİM'de! - Sayfa 4
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