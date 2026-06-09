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  4. Kuaför salonu evinize geliyor: BİM’den 10 Haziran Çarşamba PiranTech Saç Kurutma Makinesi sürprizi!

Kuaför salonu evinize geliyor: BİM’den 10 Haziran Çarşamba PiranTech Saç Kurutma Makinesi sürprizi!

PiranTech saç kurutma makinesi, 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren BİM aktüel kataloğunun en dikkat çeken ürünü olarak raflardaki yerini alıyor. Yüksek motor gücü ve saçları yıpratmayan özel teknolojisiyle profesyonel fön performansını ev konforuna taşıyan bu cihaz, cazip fiyatıyla da bütçenizi yormuyor. Farklı hız ve sıcaklık kademeleriyle saçlarınıza zarar vermeden kolayca şekil vermenizi sağlayan ve süper tarzıyla göz dolduran bu kişisel bakım ürününü kaçırmamak için BİM marketlerdeki sınırlı stokları tükenmeden yakalayın!

Kuaför salonu evinize geliyor: BİM’den 10 Haziran Çarşamba PiranTech Saç Kurutma Makinesi sürprizi! - Sayfa 1

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG

Fiyat: 42.900 TL

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Kuaför salonu evinize geliyor: BİM’den 10 Haziran Çarşamba PiranTech Saç Kurutma Makinesi sürprizi! - Sayfa 2
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Kuaför salonu evinize geliyor: BİM’den 10 Haziran Çarşamba PiranTech Saç Kurutma Makinesi sürprizi! - Sayfa 3

POLOSMART HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU PSH25

Fiyat: 9.500 TL

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Kuaför salonu evinize geliyor: BİM’den 10 Haziran Çarşamba PiranTech Saç Kurutma Makinesi sürprizi! - Sayfa 4
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