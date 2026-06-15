Küçük alanlara büyük çözüm: BİM’e 19 Haziran Cuma Kumtel Mini Buzdolabı geliyor!
Küçük alanlara büyük çözüm: BİM’e 19 Haziran Cuma Kumtel Mini Buzdolabı geliyor!
BİM, 19 Haziran Cuma günü dar alanlar, ofisler ve öğrenci evleri için ideal olan Kumtel mini buzdolabı modelini reyonlarına taşıyor. Toplamda 93 litrelik net hacim sunan bu kompakt cihaz, 85 watt güç tüketimi ve F enerji sınıfı altyapısıyla temel soğutma ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılıyor. Pratik boyutları ve şık iç tasarımıyla dikkat çeken yer tasarruflu bu ürün, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamındaki bu beyaz eşya fırsatı, 19 Haziran’dan itibaren tüm BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10.950 TL
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