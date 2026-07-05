Küçük sürücülere büyük sürpriz: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Mercedes Akülü Araba geliyor!
Küçük sürücülere büyük sürpriz: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Mercedes Akülü Araba geliyor!
BİM 8 Temmuz Çarşamba günü çocuklarına unutulmaz bir yaz hediyesi vermek isteyen ebeveynler için muazzam bir sürpriz sunuyor! Gerçekçi tasarımıyla göz kamaştıran orijinal lisanslı Mercedes akülü çocuk arabası, bu hafta bütçe dostu fiyatı ve peşin fiyatına taksit avantajıyla raflarda yerini alıyor. Güvenli sürüş donanımları, güçlü akü performansı ve çocukların hayran kalacağı şık detaylarıyla öne çıkan bu lüks oyuncak, açık havada eğlenceli anlar vadediyor. Minikleri sevindirecek bu fırsatı kaçırmayın!
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