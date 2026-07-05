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  4. Küçük sürücülere büyük sürpriz: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Mercedes Akülü Araba geliyor!

Küçük sürücülere büyük sürpriz: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Mercedes Akülü Araba geliyor!

BİM 8 Temmuz Çarşamba günü çocuklarına unutulmaz bir yaz hediyesi vermek isteyen ebeveynler için muazzam bir sürpriz sunuyor! Gerçekçi tasarımıyla göz kamaştıran orijinal lisanslı Mercedes akülü çocuk arabası, bu hafta bütçe dostu fiyatı ve peşin fiyatına taksit avantajıyla raflarda yerini alıyor. Güvenli sürüş donanımları, güçlü akü performansı ve çocukların hayran kalacağı şık detaylarıyla öne çıkan bu lüks oyuncak, açık havada eğlenceli anlar vadediyor. Minikleri sevindirecek bu fırsatı kaçırmayın!

Küçük sürücülere büyük sürpriz: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Mercedes Akülü Araba geliyor! - Sayfa 1

NİLCO FLEX 50/55 BT SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 125.000 TL

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Küçük sürücülere büyük sürpriz: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Mercedes Akülü Araba geliyor! - Sayfa 2

NİLCO FLEX 35/10 AKÜLÜ ARKADAN İTMELİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 59.900 TL

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Küçük sürücülere büyük sürpriz: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Mercedes Akülü Araba geliyor! - Sayfa 3

NILCO FLEX 70/80 AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 159.000 TL

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Küçük sürücülere büyük sürpriz: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Mercedes Akülü Araba geliyor! - Sayfa 4

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D

Fiyat: 47.900 TL

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