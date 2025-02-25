Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Alara Meriç dahil oldu! Alara Meriç kimdir?

Dizi, reklam ve film oyunculuğunu küçük yaşlardan beri profesyonel bir şekilde yapan Alara, Pepsi, Watsons markalarının reklam filmlerinde oynamıştır. Müzikal anlamda da “Yaşlı Gözler”, “Tesadüf Değil Bu” ve “Ol Benim” şarkılarını ve müzik kliplerini de ILS Vision etiketi ile 2022 yılında yayınlamıştır. Tesadüf Değil Bu şarkısı Pantene Altın Kelebek ödülleri en iyi çıkış yapan sanatçı ödülüne aday gösterilmiştir.