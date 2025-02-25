Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Alara Meriç dahil oldu! Alara Meriç kimdir?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Alara Meriç dahil oldu. Alara Meriç dizide Zümrüt karakterine hayat verecek. Peki, Alara Meriç kimdir? Alara Meriç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Alara Meriç kimdir?
7 Mart 2003 yılında İstanbul’da doğan Alara Meriç, müzisyen, şarkıcı - reklam, tiyatro, sinema ve izi film oyuncusu, senaryo yazarıdır. İlk, orta ve lise yıllarında küçük yaşta eğitimini almaya başladığı sahne sanatları eğitimiyle ilk-orta- lise eğitimini beraber yürütmüştür.
Galatasaray Lisesi’nde okurken yarı zamanlı konservatuarı da bitirmiş ve piyanoda Grade 6 seviyesine kadar gelmiştir.
Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles ve AMDA New York gibi dünyaca ünlü sinema, sanat okullarının global yetenek sınavlarını kazarak tiyatro, kamera önü oyunculuk ve müzikal tiyatro eğitimlerini burs alarak okumuş, birçok tiyatro ve filmde yer almıştır.
Dizi, reklam ve film oyunculuğunu küçük yaşlardan beri profesyonel bir şekilde yapan Alara, Pepsi, Watsons markalarının reklam filmlerinde oynamıştır. Müzikal anlamda da “Yaşlı Gözler”, “Tesadüf Değil Bu” ve “Ol Benim” şarkılarını ve müzik kliplerini de ILS Vision etiketi ile 2022 yılında yayınlamıştır. Tesadüf Değil Bu şarkısı Pantene Altın Kelebek ödülleri en iyi çıkış yapan sanatçı ödülüne aday gösterilmiştir.