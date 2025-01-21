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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Göksu Melek Ulucan dahil oldu! Göksu Melek Ulucan kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Göksu Melek Ulucan dahil oldu. Göksu Melek Ulucan, dizide Sayra karakterini canlandıracak. Peki, Göksu Melek Ulucan kimdir? Göksu Melek Ulucan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Göksu Melek Ulucan dahil oldu! Göksu Melek Ulucan kimdir? - Sayfa 1

Göksu Melek Ulucan kimdir?

1996 yılında İstanbul’da doğan Göksu Melek Ulucan dizi oyuncusudur. Maltepe Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu. Zoom Arts’da temel oyunculuk, Hilal Saral’dan da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Göksu Melek Ulucan dahil oldu! Göksu Melek Ulucan kimdir? - Sayfa 2

Göksu Melek Ulucan, ilk oyunculuk deneyimi olarak 2019 yılında Afili Aşk dizisinde Ayça karakteri ile yer almıştı. 2020 yılında rol aldığı Öğretmen dizisinde Mine karakterini canlandırdı.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Göksu Melek Ulucan dahil oldu! Göksu Melek Ulucan kimdir? - Sayfa 3

Göksu Melek Ulucan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Öğretmen (2020)

Afili Ask (2019)

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