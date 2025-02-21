Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Şeker dahil oldu! Mehmet Şeker kimdir?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Şeker dahil oldu. Mehmet Şeker’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Mehmet Şeker kimdir? Mehmet Şeker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mehmet Şeker kimdir?
8 Ağustos 1980, İstanbul ‘da doğan Mehmet Şeker tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kadir Has Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunudur.
Oyunculuk eğitimi için özel dersler alan Mehmet Şeker, 1986 yılından itibaren Kıratlı Süleyman, Boşu Bir Yerde, Küçük Sırlar, Ağır Roman Yeni Dünya, Mazi Kalbimde Yaradır, Çıplak Gerçek, Lise Devriyesi, Aşkın Tarifi, Gül Masalı gibi birçok film ve dizide rol almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Mehmet Şeker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kara Ağaç Destanı (2024)
Yalnız Kurt (2022)
Gül Masalı (2022)
Aşkın Tarifi (2021)
Çukur (2019)
Mucize Doktor (2019)