Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Şeker dahil oldu! Mehmet Şeker kimdir?

Oyunculuk eğitimi için özel dersler alan Mehmet Şeker, 1986 yılından itibaren Kıratlı Süleyman, Boşu Bir Yerde, Küçük Sırlar, Ağır Roman Yeni Dünya, Mazi Kalbimde Yaradır, Çıplak Gerçek, Lise Devriyesi, Aşkın Tarifi, Gül Masalı gibi birçok film ve dizide rol almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.