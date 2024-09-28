Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Şahin Irmak dahil oldu! Şahin Irmak kimdir?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Şahin Irmak dahil oldu. Şahin Irmak, dizide Yaruki rolünü canlandıracak. Peki, Şahin Irmak kimdir? Şahin Irmak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şahin Irmak kimdir?
29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de doğan Şahin Irmak, Türk oyuncudur. Aslen Ardahan, Çıldırlı'dır. Karayılan dizisinde "Şiro" rolüyle ve Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile tanınmaya başladı.
Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Sultan adlı dizide başrol oynadı.
2018 yılında Asena Tuğal ile evlendi.
Şahin Irmak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Filmler
2004 Gönül Yarası
2006 Beynelmilel
2007 Kutsal Damacana
2009 Neşeli Hayat
2010 Çok Filim Hareketler Bunlar
2011 Kutsal Damacana: Dracoola
2011 Entelköy Efeköy'e Karşı
2015 Git Başımdan
2016 Yok Artık 2
2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul
2018 Düğüm Salonu
2023 Gizemli Ada Mençuna
2024 Mükemmel Aile
Televizyon
2002 Tatlı Hayat
2002 Çocuklar Duymasın
2004 Kurtlar Vadisi
2004 Yolpalas Cinayeti
2005 Memleket Hikayeleri: Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını
2006 Aliye
2007-2008 Karayılan
2008-2010, 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar
2011 Aşağı Yukarı Yemişlililer
2011, 2018 Beyaz Show
2012 Sultan
2014 Kim O
2014 Makina Kafa
2015 Evlendirme Dairesi
2016 3G Show
2018-2020 Jet Sosyete
2018 Benimle Oynama
2019 Eser Yenenler Show
2019 Çok Güzel Hareketler 2
2021 Yalancı
2022 Demet Akbağ ile Güldürme Beni
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