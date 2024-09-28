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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Şahin Irmak dahil oldu! Şahin Irmak kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Şahin Irmak dahil oldu. Şahin Irmak, dizide Yaruki rolünü canlandıracak. Peki, Şahin Irmak kimdir? Şahin Irmak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Şahin Irmak dahil oldu! Şahin Irmak kimdir? - Sayfa 1

Şahin Irmak kimdir?

29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de doğan Şahin Irmak, Türk oyuncudur. Aslen Ardahan, Çıldırlı'dır. Karayılan dizisinde "Şiro" rolüyle ve Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile tanınmaya başladı. 

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Şahin Irmak dahil oldu! Şahin Irmak kimdir? - Sayfa 2

Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Sultan adlı dizide başrol oynadı.

2018 yılında Asena Tuğal ile evlendi.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Şahin Irmak dahil oldu! Şahin Irmak kimdir? - Sayfa 3

Şahin Irmak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Filmler

2004      Gönül Yarası

2006      Beynelmilel       

2007      Kutsal Damacana

2009      Neşeli Hayat

2010      Çok Filim Hareketler Bunlar                       

2011      Kutsal Damacana: Dracoola

2011      Entelköy Efeköy'e Karşı

2015      Git Başımdan

2016      Yok Artık 2

2017      Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul

2018      Düğüm Salonu

2023      Gizemli Ada Mençuna                 

2024      Mükemmel Aile              

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Şahin Irmak dahil oldu! Şahin Irmak kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

2002      Tatlı Hayat

2002      Çocuklar Duymasın

2004      Kurtlar Vadisi

2004      Yolpalas Cinayeti

2005      Memleket Hikayeleri: Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını

2006      Aliye

2007-2008           Karayılan

2008-2010, 2011       Çok Güzel Hareketler Bunlar

2011      Aşağı Yukarı Yemişlililer

2011, 2018          Beyaz Show

2012      Sultan

2014      Kim O                  

2014      Makina Kafa

2015      Evlendirme Dairesi

2016      3G Show                            

2018-2020           Jet Sosyete

2018      Benimle Oynama

2019      Eser Yenenler Show

2019      Çok Güzel Hareketler 2

2021      Yalancı

2022      Demet Akbağ ile Güldürme Beni

İnternet

2021-2022           Fandom

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