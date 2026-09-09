Kullanıcı ve hastasından eksi not alan tasarımlar. İşte otomobil dünyasının sevilmeyen 40 modeli.
Tasarımı, abartılı ledleri ya da fazla karakterli çizgileriyle kullanıcılarının beğenmediği hatta hastalarının bile tepkisini çeken otomobilleri ekonomim.com olarak galerimizde derledik.
Otomotiv üreticilerinin radikal tasarım hamleleri, markaların sadık hayran kitleleri arasında ciddi tartışmalara yol açıyor.
Alışılmışın dışındaki devasa ızgaralar, alışılmadık gövde oranları ve fütüristik hatlar, estetik beklentileri karşılamakta zorlanıyor.
Şirketler yenilikçi bir kimlik sunmayı hedeflerken, geleneksel çizgilere bağlı kalan sürücüler ve otomobil tutkunları bu dönüşüme mesafeli yaklaşarak yeni nesil modelleri yoğun eleştiri yağmuruna tutuyor.