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  4. Kullanıcı ve hastasından eksi not alan tasarımlar. İşte otomobil dünyasının sevilmeyen 40 modeli.

Kullanıcı ve hastasından eksi not alan tasarımlar. İşte otomobil dünyasının sevilmeyen 40 modeli.

Tasarımı, abartılı ledleri ya da fazla karakterli çizgileriyle kullanıcılarının beğenmediği hatta hastalarının bile tepkisini çeken otomobilleri ekonomim.com olarak galerimizde derledik.

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Kullanıcı ve hastasından eksi not alan tasarımlar. İşte otomobil dünyasının sevilmeyen 40 modeli. - Sayfa 1

Otomotiv üreticilerinin radikal tasarım hamleleri, markaların sadık hayran kitleleri arasında ciddi tartışmalara yol açıyor.

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Kullanıcı ve hastasından eksi not alan tasarımlar. İşte otomobil dünyasının sevilmeyen 40 modeli. - Sayfa 2

Alışılmışın dışındaki devasa ızgaralar, alışılmadık gövde oranları ve fütüristik hatlar, estetik beklentileri karşılamakta zorlanıyor.

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Kullanıcı ve hastasından eksi not alan tasarımlar. İşte otomobil dünyasının sevilmeyen 40 modeli. - Sayfa 3

Şirketler yenilikçi bir kimlik sunmayı hedeflerken, geleneksel çizgilere bağlı kalan sürücüler ve otomobil tutkunları bu dönüşüme mesafeli yaklaşarak yeni nesil modelleri yoğun eleştiri yağmuruna tutuyor.

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Kullanıcı ve hastasından eksi not alan tasarımlar. İşte otomobil dünyasının sevilmeyen 40 modeli. - Sayfa 4

OTOMOBİL PİYASASINDA SEVİLMEDİLER

İşte kullanıcısından eksi not alan tasarımlar:

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