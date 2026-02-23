Küresel GSYİH büyümesine en fazla katkı sunan 10 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

Küresel ekonomisinin nabzını tutan Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 senesine dair global büyüme datalarını yayımladı. Rapora göre küresel GSYİH artışına en fazla katkıyı yüzde 26,6 ile Çin sağlarken, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri ilk üçte yer aldı. Türkiye ise yüzde 2,2’lik katkı oranıyla dünyada en fazla büyüme katkısı sunan 5. ülke oldu. Açıklanan liste, gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümedeki ağırlığının arttığını bir kez daha ortaya koydu.