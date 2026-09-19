Küresel moda devlerinin mağaza sayıları belli oldu! LCW listede, lider ise çok tanıdık
Global anlamda önde gelen moda markalarının mağaza sayıları belli oldu. Türkiye’den LC Waikiki’nin de yer aldığı listede zirvedeki marka dikkat çekti.
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Küresel moda sektörünün önde gelen markaları mağaza sayılarıyla karşılaştırıldı. Listenin üst sıralarında dünya genelinde yaygın mağaza ağına sahip markalar yer alırken, LC Waikiki de listede kendine yer buldu.
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