Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Bennu Yıldırımlar dahil oldu! Bennu Yıldırımlar kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Bennu Yıldırımlar dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar dizide Malhun Hatun karakterini canlandıracak. Peki, Bennu Yıldırımlar kimdir? Bennu Yıldırımlar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Bennu Yıldırımlar kimdir?
22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğan Bennu Yıldırımlar, Türk oyuncudur.
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğu ile birçok ödüle değer görülen sanatçı, Türk televizyonlarında yayımlanan Süper Baba dizisindeki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret, Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin ve Gönül İşleri dizisindeki Servet karakterleriyle tanınmaktadır.
22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni bir aileden doğdu. 1986 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.
Sinemaya konservatuvar öğrencisi iken 1987 yılında senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı Gönülden Gönüle adlı filmle başladı. 1988 yılında TRT yapımı Perili Köşk filminde rol aldı. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. İlk olarak Aristofanes'in "Kuşlar" adlı oyununda rol aldı. 1990 yılında Gençler ve Gülen Ayva Ağlayan Nar dizilerinde rol aldı. Mezun olduktan sonra 1990-1991 sezonunda İngiltere'ye giderek Londra'daki Westminster Yetişkin Eğitim Enstitüsü'nde drama üzerine kurs gördü.
1993 yılında Rifle King Kong Show, 1994 yılında Piranha Films ve Muhteşem Zango gibi yapımlarda yer aldı. Ağrıya Dönüş adlı filmde canlandırdığı Muhsine rolü ile 6. Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evlendi; çiftin Ada adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.