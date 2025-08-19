Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Bennu Yıldırımlar dahil oldu! Bennu Yıldırımlar kimdir?

22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni bir aileden doğdu. 1986 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.