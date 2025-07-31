Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mert Yazıcıoğlu dahil oldu! Mert Yazıcıoğlu kimdir?

İlk olarak, Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı. Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. 2013-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan ve başrollerini Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin paylaştığı Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde ise "Korkut" karakterini canlandırdı.