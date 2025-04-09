Kuruluş Osman'da beklenmedik veda. Diziden ayrılacağını duyurdu
ATV ekranlarının reyting canavarı dizisi Kuruluş Osman'da sevilen oyuncu Ali Önsöz ekranlara veda ediyor
Toplamda 6 sezondur devam eden ve her bölümüyle milyonları ekran başına toplayan Kuruluş Osman'da beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizide Yusuf karakterine hayat veren Ali Önsöz'ün diziden ayrılacağı öğrenildi.
Diğer taraftan reyting konusunda kafa karışıklığı yaşayan kanal yönetiminin önümüzdeki sezon için herhangi bir karar vermediği ve dizinin devam edip etmeyeceğinin henüz kararlaştırılmadığı aktarıldı.
Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre, Son olarak Yusuf karakterine hayat veren Ali Önsöz ekipten ayrılıyor. Yarın ekrana gelecek 187. bölümde diziye veda edecek olan Ali Önsöz’ün aksiyon sahnesi çekerken ayağının ön çapraz bağları kopmuştu.