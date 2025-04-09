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  4. Kuruluş Osman'da beklenmedik veda. Diziden ayrılacağını duyurdu

Kuruluş Osman'da beklenmedik veda. Diziden ayrılacağını duyurdu

ATV ekranlarının reyting canavarı dizisi Kuruluş Osman'da sevilen oyuncu Ali Önsöz ekranlara veda ediyor

Kuruluş Osman'da beklenmedik veda. Diziden ayrılacağını duyurdu - Sayfa 1

Toplamda 6 sezondur devam eden ve her bölümüyle milyonları ekran başına toplayan Kuruluş Osman'da beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizide Yusuf karakterine hayat veren Ali Önsöz'ün diziden ayrılacağı öğrenildi.

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Kuruluş Osman'da beklenmedik veda. Diziden ayrılacağını duyurdu - Sayfa 2

Diğer taraftan reyting konusunda kafa karışıklığı yaşayan kanal yönetiminin önümüzdeki sezon için herhangi bir karar vermediği ve dizinin devam edip etmeyeceğinin henüz kararlaştırılmadığı aktarıldı.

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Kuruluş Osman'da beklenmedik veda. Diziden ayrılacağını duyurdu - Sayfa 3

Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre, Son olarak Yusuf karakterine hayat veren Ali Önsöz ekipten ayrılıyor. Yarın ekrana gelecek 187. bölümde diziye veda edecek olan Ali Önsöz’ün aksiyon sahnesi çekerken ayağının ön çapraz bağları kopmuştu.

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Kuruluş Osman'da beklenmedik veda. Diziden ayrılacağını duyurdu - Sayfa 4

ALİ ÖNSÖZ KİMDİR?

Ali Önsöz, 2000 yılında Antalya'da doğmuş Türk dizi oyuncusudur. İlk oyunculuk deneyimini 2021 yılında "Sana Söz" dizisinde Bora karakteriyle yaşamış, ardından 2022'de "Darmaduman" dizisinde Yağız karakterini canlandırmıştır.

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