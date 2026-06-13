Kusursuz güç ve ince tasarım: Apple MacBook Air M5 İşlemcili Laptop bugün ŞOK’ta!
ŞOK 13-16 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan Cumartesi aktüel ürünler kataloğunu yayına alarak teknoloji dünyasında büyük ses getirecek yeni bir indirim hamlesi başlattı. Yeni kampanya döneminin en çok konuşulan ve en çok talep görmesi beklenen ürünü, sınırlı stoklarla raflara çıkacak olan gece yarısı renkli Apple MacBook Air laptop oldu. Tüketicilerin yorulmadan alışveriş yapabilmesi amacıyla Cepte Şok uygulamasında 'Şok’tan İste Gelsin' seçeneğiyle ücretsiz adrese teslimatlı olarak satışa sunulan bu ürünr, gelişmiş teknik donanımıyla dijital süreçleri kolaylaştırmayı hedefliyor.
APRILLA DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ
Fiyat: 299 TL
FOREVER ŞARJI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ TARAK
Fiyat: 199 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
HARIBO TV PAKETİ 375 G
Fiyat: 115 TL
DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 129 TL
CIF YÜZEY TEMİZLEYİCİ BEYAZ SABUN/SAKURA 1500 ML
Fiyat: 89 TL
ŞÖLEN LUPPO SANDVİÇ KEK 12’Lİ
Fiyat: 80 TL
DURU NEM BOMBASI ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 600 ML
Fiyat: 89 TL
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BY LUXIN ABS BÜYÜK BOY VALİZ GÜMÜŞ
Fiyat: 999 TL
BY LUXIN ABS KABİN BOY VALİZ GÜMÜŞ
Fiyat: 799 TL
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