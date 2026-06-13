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  4. Kusursuz güç ve ince tasarım: Apple MacBook Air M5 İşlemcili Laptop bugün ŞOK’ta!

Kusursuz güç ve ince tasarım: Apple MacBook Air M5 İşlemcili Laptop bugün ŞOK’ta!

ŞOK 13-16 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan Cumartesi aktüel ürünler kataloğunu yayına alarak teknoloji dünyasında büyük ses getirecek yeni bir indirim hamlesi başlattı. Yeni kampanya döneminin en çok konuşulan ve en çok talep görmesi beklenen ürünü, sınırlı stoklarla raflara çıkacak olan gece yarısı renkli Apple MacBook Air laptop oldu. Tüketicilerin yorulmadan alışveriş yapabilmesi amacıyla Cepte Şok uygulamasında 'Şok’tan İste Gelsin' seçeneğiyle ücretsiz adrese teslimatlı olarak satışa sunulan bu ürünr, gelişmiş teknik donanımıyla dijital süreçleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kusursuz güç ve ince tasarım: Apple MacBook Air M5 İşlemcili Laptop bugün ŞOK’ta! - Sayfa 1

APRILLA DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ

Fiyat: 299 TL

FOREVER ŞARJI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ TARAK

Fiyat: 199 TL

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Kusursuz güç ve ince tasarım: Apple MacBook Air M5 İşlemcili Laptop bugün ŞOK’ta! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER


HARIBO TV PAKETİ 375 G

Fiyat: 115 TL

DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 129 TL

CIF YÜZEY TEMİZLEYİCİ BEYAZ SABUN/SAKURA 1500 ML

Fiyat: 89 TL

ŞÖLEN LUPPO SANDVİÇ KEK 12’Lİ

Fiyat: 80 TL

DURU NEM BOMBASI ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 600 ML

Fiyat: 89 TL

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Kusursuz güç ve ince tasarım: Apple MacBook Air M5 İşlemcili Laptop bugün ŞOK’ta! - Sayfa 3

BY LUXIN ABS BÜYÜK BOY VALİZ GÜMÜŞ

Fiyat: 999 TL

BY LUXIN ABS KABİN BOY VALİZ GÜMÜŞ

Fiyat: 799 TL

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Kusursuz güç ve ince tasarım: Apple MacBook Air M5 İşlemcili Laptop bugün ŞOK’ta! - Sayfa 4

TEFAL PERFECTMIX 1200 W 2 LİTRE YÜKSEK HIZLI SMOOTHIE BLENDER

Fiyat: 6,299 TL

PHILIPS LUMEA SENSELQ SERIES 9900 BRI950/02 IPL

Fiyat: 16,999 TL

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