LED ışıklı tekerlekleriyle göz kamaştıran sürüş: BİM’e bugün Denge Bisikleti geliyor!
BİM, bugün miniklerin fiziksel gelişimini destekleyecek ve onlara eğlenceli anlar yaşatacak harika bir ürünü raflara taşıyor. Çocukların güvenle denge kurmayı öğrenmesi için tasarlanan 12 jant denge bisikleti, ultra hafif gövde yapısıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Ayarlanabilir selesi sayesinde çocuğunuzun boyuna göre rahatça uyarlanan bu şık bisiklet, havalı LED ışıklı tekerlekleriyle de sürüş keyfini ikiye katlıyor. Maksimum 20 kg taşıma kapasitesine sahip bu eğlenceli ve güvenli ilk bisiklet deneyimi, cazip taksit seçenekleriyle BİM mağazalarında sizleri bekliyor.
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