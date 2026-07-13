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  4. Leke ve kirlere son: A101'e 19 Temmuz Perşembe Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor!

Leke ve kirlere son: A101'e 19 Temmuz Perşembe Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor!

A101’de 19 Temmuz Perşembe günü evde derinlemesine hijyen sağlamak isteyenleri sevindirecek Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi satışa sunuluyor. Koltuk, halı ve araç içi temizliğinde tam uyum gösteren bu cihaz, kirli ve temiz suyu ayıran yapısıyla öne çıkıyor. İki litrelik temiz su tankı ve 1,8 litrelik kirli su tankıyla kesintisiz çalışma imkanı sunan makine, 1,6 metrelik hortum uzunluğuyla erişilmesi zor alanlarda büyük kolaylık sağlıyor. Beş farklı temizleme başlığı, kendi kendini temizleyen fırçası ve tek tüy temizleme aparatı barındıran ürünü kaçırmayın.

Leke ve kirlere son: A101'e 19 Temmuz Perşembe Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 1

APEC PS4 50 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 54,990 TL

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Leke ve kirlere son: A101'e 19 Temmuz Perşembe Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 2

ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 9,799 TL

ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8,299 TL

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Leke ve kirlere son: A101'e 19 Temmuz Perşembe Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 3

PHILIPS TAI6000W AKILLI KAMERA

Fiyat: 1,299 TL

PİRANHA 7898 RETRO FM RADYO BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 899 TL

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Leke ve kirlere son: A101'e 19 Temmuz Perşembe Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 4

GOODWEST 1813 BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 8,799 TL

SEG DD 6196 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Fiyat: 15,999 TL

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