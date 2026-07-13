Leke ve kirlere son: A101'e 19 Temmuz Perşembe Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor!
A101’de 19 Temmuz Perşembe günü evde derinlemesine hijyen sağlamak isteyenleri sevindirecek Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi satışa sunuluyor. Koltuk, halı ve araç içi temizliğinde tam uyum gösteren bu cihaz, kirli ve temiz suyu ayıran yapısıyla öne çıkıyor. İki litrelik temiz su tankı ve 1,8 litrelik kirli su tankıyla kesintisiz çalışma imkanı sunan makine, 1,6 metrelik hortum uzunluğuyla erişilmesi zor alanlarda büyük kolaylık sağlıyor. Beş farklı temizleme başlığı, kendi kendini temizleyen fırçası ve tek tüy temizleme aparatı barındıran ürünü kaçırmayın.
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