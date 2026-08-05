Lekesiz ve kusursuz temizlik: A101’e 6-12 Ağustos’ta Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor!
Evlerdeki koltuk, halı, kilim ve hatta otomobil döşemelerini ilk günkü temizliğine kavuşturan bu pratik makine, derinlemesine hijyen sağlayarak zahmetli yıkama süreçlerini tamamen ortadan kaldırıyor. 1400 ml temiz ve 1200 ml kirli su deposuyla kesintisiz temizlik sunarken, 40 dereceye kadar sıcak su kullanabilme yeteneği ve ekstra fırça başlığı sayesinde en zorlu lekeleri bile saniyeler içinde söküp atıyor. Ürün 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101 reyonlarında sizleri bekliyor.
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