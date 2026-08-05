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Lekesiz ve kusursuz temizlik: A101’e 6-12 Ağustos’ta Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor!

Evlerdeki koltuk, halı, kilim ve hatta otomobil döşemelerini ilk günkü temizliğine kavuşturan bu pratik makine, derinlemesine hijyen sağlayarak zahmetli yıkama süreçlerini tamamen ortadan kaldırıyor. 1400 ml temiz ve 1200 ml kirli su deposuyla kesintisiz temizlik sunarken, 40 dereceye kadar sıcak su kullanabilme yeteneği ve ekstra fırça başlığı sayesinde en zorlu lekeleri bile saniyeler içinde söküp atıyor. Ürün 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101 reyonlarında sizleri bekliyor.

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Lekesiz ve kusursuz temizlik: A101’e 6-12 Ağustos’ta Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 1

APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 59,990 TL

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Fiyat: 22,990 TL

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Lekesiz ve kusursuz temizlik: A101’e 6-12 Ağustos’ta Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 2

ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 27,999 TL

PİRANHA BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 599 TL

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Lekesiz ve kusursuz temizlik: A101’e 6-12 Ağustos’ta Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 3

SEG 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,799 TL

KİWİ SU SEBİLİ

Fiyat: 5,999 TL

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Lekesiz ve kusursuz temizlik: A101’e 6-12 Ağustos’ta Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 4

KİWİ KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 4,299 TL

KİWİ KULE TİPİ TURBO VANTİLATÖR

Fiyat: 4,299 TL

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