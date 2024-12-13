Leyla dizisinin kadrosuna Buse Sinem İren dahil oldu! Buse Sinem İren kimdir?

Tiyatro yeteneğinin yanında Laz şivesi ve farklı taklitleri ile tam bir stand up sanatçısıdır. BKM’de Açık Mikrofon programını sunan Buse Sinem İren, bir dönem de İstanbul Halk Tiyatrosunda yer almıştır.

Buse Sinem İren, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2018 yılından itibaren Çocuklar Duymasın, Menajerimi Ara, Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.