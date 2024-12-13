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  4. Leyla dizisinin kadrosuna Buse Sinem İren dahil oldu! Buse Sinem İren kimdir?

Leyla dizisinin kadrosuna Buse Sinem İren dahil oldu! Buse Sinem İren kimdir?

Leyla dizisinin kadrosuna Buse Sinem İren dahil oldu. Oyuncu, stand up sanatçısı ve şarkıcı olan Buse Sinem İren dizide Ferda karakterini canlandıracak. Peki, Buse Sinem İren kimdir? Buse Sinem İren hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Leyla dizisinin kadrosuna Buse Sinem İren dahil oldu! Buse Sinem İren kimdir? - Sayfa 1

Buse Sinem İren kimdir?

1991, Karamürsel / Kocaeli doğumlu Buse Sinem İren oyuncu, yönetmen yardımcısı, stand up sanatçısı, şarkıcıdır. Aslen Trabzon Çaykaralıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak dikkat çeken Buse Sinem İren, Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularındandır.

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Leyla dizisinin kadrosuna Buse Sinem İren dahil oldu! Buse Sinem İren kimdir? - Sayfa 2

Tiyatro yeteneğinin yanında Laz şivesi ve farklı taklitleri ile tam bir stand up sanatçısıdır. BKM’de Açık Mikrofon programını sunan Buse Sinem İren, bir dönem de İstanbul Halk Tiyatrosunda yer almıştır.

Buse Sinem İren, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2018 yılından itibaren Çocuklar Duymasın, Menajerimi Ara, Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Leyla dizisinin kadrosuna Buse Sinem İren dahil oldu! Buse Sinem İren kimdir? - Sayfa 3

Tiyatro 0yunları

İhtiyar Balıkçı ve Deniz - 2014 

Evli ve Zavallı

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Leyla dizisinin kadrosuna Buse Sinem İren dahil oldu! Buse Sinem İren kimdir? - Sayfa 4

Film ve diziler

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2019-2022)

Menajerimi Ara (2020-2021)

Bu Gece (2019)

Çocuklar Duymasın (2018-2019)

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