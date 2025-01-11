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  4. Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu! Günay Karacaoğlu kimdir?

Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu! Günay Karacaoğlu kimdir?

Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Günay Karacaoğlu dizide Nur karakterinin annesi olan Nermin karakterini canlandıracak. Peki, Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu! Günay Karacaoğlu kimdir? - Sayfa 1

Günay Karacaoğlu kimdir?

 13 Mart 1971 yılında Kayseri’de doğan Günay Karacaoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu.

13 Mart 1971'de Kayseri’de doğdu. 1991 yılında “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”ne girip 1995 yılında mezun oldu. Şevket Çoruh'un eski eşidir.

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Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu! Günay Karacaoğlu kimdir? - Sayfa 2

Günay Karacaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1994    Şehnaz Tango

1996    Köşe Kapmaca

1997    Hayvanlara Dokunduk    

1997    Kahpe Bizans

2000  Abuzer Kadayıf

Üzgünüm Leyla

2001   Bizim Otel

2001-2002    Yeditepe İstanbul

2002  Bayanlar Baylar

2002  Beşibiryerde           

2002-2003   Yarım Elma

2003   Hayat Bilgisi

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Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu! Günay Karacaoğlu kimdir? - Sayfa 3

2003   İnşaat           

2005   Kısmet

2006  Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

2007  Düş Yakamdan

2008  Aşkım Aşkım

2008  Hemşire Meri

2008  Osmanlı Cumhuriyeti

2010-2011      Gönülçelen  Gülnaz

2011     İstanbul'un Altınları

2013    20 Dakika

2013    Avrupa Avrupa

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Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu! Günay Karacaoğlu kimdir? - Sayfa 4

2014   Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

2014   İnşaat 2

2014-2015      Roman Havası

2017    Yaşamak Güzel Şey

2017    Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul

2017    Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

2018   Ailecek Şaşkınız

2017-2018     Hayati ve Diğerleri

2020  Gençliğim Eyvah

2021    Bir Yeraltı Sit-Com'u

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