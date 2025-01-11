Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu! Günay Karacaoğlu kimdir?
Leyla dizisinin kadrosuna Günay Karacaoğlu dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Günay Karacaoğlu dizide Nur karakterinin annesi olan Nermin karakterini canlandıracak. Peki, Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Günay Karacaoğlu kimdir?
13 Mart 1971 yılında Kayseri’de doğan Günay Karacaoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu.
13 Mart 1971'de Kayseri’de doğdu. 1991 yılında “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”ne girip 1995 yılında mezun oldu. Şevket Çoruh'un eski eşidir.
Günay Karacaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1994 Şehnaz Tango
1996 Köşe Kapmaca
1997 Hayvanlara Dokunduk
1997 Kahpe Bizans
2000 Abuzer Kadayıf
Üzgünüm Leyla
2001 Bizim Otel
2001-2002 Yeditepe İstanbul
2002 Bayanlar Baylar
2002 Beşibiryerde
2002-2003 Yarım Elma
2003 Hayat Bilgisi
2003 İnşaat
2005 Kısmet
2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
2007 Düş Yakamdan
2008 Aşkım Aşkım
2008 Hemşire Meri
2008 Osmanlı Cumhuriyeti
2010-2011 Gönülçelen Gülnaz
2011 İstanbul'un Altınları
2013 20 Dakika
2013 Avrupa Avrupa