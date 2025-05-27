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  4. Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu! Selçuk Yöntem kimdir?

Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu! Selçuk Yöntem kimdir?

Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu. Türk oyuncusu ve sunucu olan Selçuk Yöntem dizide Vedat Köroğlu karakterini canlandıracak. Peki, Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu! Selçuk Yöntem kimdir? - Sayfa 1

Selçuk Yöntem kimdir?

13 Temmuz 1953'te Erzurum'lu bir anne ve Sakarya'lı bir babanın çocuğu olarak İstanbul Eyüpsultan'da doğan Selçuk Yöntem, Türk oyuncu ve sunucudur.

Selçuk Yöntem, Terakki Lisesinde öğrenim gördü.

1975 ve 1976 yılları arasında eğitim ve öğrenim gördüğü Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Selçuk Yöntem, 1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

1994'te İrfan Yalçın'ın Aşağıdakiler adlı oyununu, 1995'te Savaş Dinçel'in Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye adlı oyununu yönetti. Bu oyunla "Övgüye Değer Yönetmen" ödülünü aldı.

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Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu! Selçuk Yöntem kimdir? - Sayfa 2

1997-1998 tiyatro sezonunda Haldun Taner'in Ay Işığında Şamata adlı oyununu yönetti. 1986-1987 tiyatro sezonunda Dört Mevsim adlı oyunla "Övgüye Değer Erkek Oyuncu" ödülünü, 1988-1989 tiyatro sezonunda Peynirli Yumurta adlı oyunla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1990 -1991 tiyatro sezonunda ise Deli Dumrul'daki rolü ile "Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Sahne oyunlarının yanı sıra TRT İstanbul Radyosu'nun hazırladığı radyo oyunlarında da rol aldı.

Televizyon ve sinema için film çalışmaları yaptı, C Blok adlı filmle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alan Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide Aslan Akbey karakterini canlandırdı.

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Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu! Selçuk Yöntem kimdir? - Sayfa 3

2008 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve 2010 yılında sona eren Aşk-ı Memnu dizisinde başrollerdeki karakterlerden biri olan Adnan Ziyagil'i canlandırdı.

400'ü aşkın bölüm sunduğu Büyük Risk adlı bilgi yarışması Star TV'de başlamış ve Show TV'de devam etmiştir.

2013-2014 yılları arasında atv'de yayımlanan Bugünün Saraylısı adlı dizide Ata Katipoğlu'nu oynadı.

2014 ve 2017 yılları arasında atv'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programını sundu.

2017-2018 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Milyonluk Resim adlı yarışma programını sundu.

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Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu! Selçuk Yöntem kimdir? - Sayfa 4

Selçuk Yöntem hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1991  Suyun Öte Yanı

1993  Süper Baba

1993  Yaz Yağmuru

1993  C-Blok

1994  Şehnaz Tango

1996  80. Adım

1996  İstanbul Kanatlarımın Altında   

1998  Ateş Dansı

1998  Deli Yürek

1998  Çiçeği Büyütmek  

1998  Sıcak Saatler

1998  Kaçıklık Diploması

1999  Çatısız Kadınlar

1999  Kimsecikler

1999  Figüran

2000  Taksim-İstanbul

2000  Üzgünüm Leyla

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