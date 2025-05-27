Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu! Selçuk Yöntem kimdir?
Leyla dizisinin kadrosuna Selçuk Yöntem dahil oldu. Türk oyuncusu ve sunucu olan Selçuk Yöntem dizide Vedat Köroğlu karakterini canlandıracak. Peki, Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Selçuk Yöntem kimdir?
13 Temmuz 1953'te Erzurum'lu bir anne ve Sakarya'lı bir babanın çocuğu olarak İstanbul Eyüpsultan'da doğan Selçuk Yöntem, Türk oyuncu ve sunucudur.
Selçuk Yöntem, Terakki Lisesinde öğrenim gördü.
1975 ve 1976 yılları arasında eğitim ve öğrenim gördüğü Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.
Selçuk Yöntem, 1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.
1994'te İrfan Yalçın'ın Aşağıdakiler adlı oyununu, 1995'te Savaş Dinçel'in Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye adlı oyununu yönetti. Bu oyunla "Övgüye Değer Yönetmen" ödülünü aldı.
1997-1998 tiyatro sezonunda Haldun Taner'in Ay Işığında Şamata adlı oyununu yönetti. 1986-1987 tiyatro sezonunda Dört Mevsim adlı oyunla "Övgüye Değer Erkek Oyuncu" ödülünü, 1988-1989 tiyatro sezonunda Peynirli Yumurta adlı oyunla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1990 -1991 tiyatro sezonunda ise Deli Dumrul'daki rolü ile "Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Sahne oyunlarının yanı sıra TRT İstanbul Radyosu'nun hazırladığı radyo oyunlarında da rol aldı.
Televizyon ve sinema için film çalışmaları yaptı, C Blok adlı filmle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alan Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide Aslan Akbey karakterini canlandırdı.
2008 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve 2010 yılında sona eren Aşk-ı Memnu dizisinde başrollerdeki karakterlerden biri olan Adnan Ziyagil'i canlandırdı.
400'ü aşkın bölüm sunduğu Büyük Risk adlı bilgi yarışması Star TV'de başlamış ve Show TV'de devam etmiştir.
2013-2014 yılları arasında atv'de yayımlanan Bugünün Saraylısı adlı dizide Ata Katipoğlu'nu oynadı.
2014 ve 2017 yılları arasında atv'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programını sundu.
2017-2018 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Milyonluk Resim adlı yarışma programını sundu.
Selçuk Yöntem hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1991 Suyun Öte Yanı
1993 Süper Baba
1993 Yaz Yağmuru
1993 C-Blok
1994 Şehnaz Tango
1996 80. Adım
1996 İstanbul Kanatlarımın Altında
1998 Ateş Dansı
1998 Deli Yürek
1998 Çiçeği Büyütmek
1998 Sıcak Saatler
1998 Kaçıklık Diploması
1999 Çatısız Kadınlar
1999 Kimsecikler
1999 Figüran
2000 Taksim-İstanbul
2000 Üzgünüm Leyla