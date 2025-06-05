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  4. Leyla Hali dizisinin kadrosuna Ali Gözüşirin dahil oldu! Ali Gözüşirin kimdir?

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Ali Gözüşirin dahil oldu! Ali Gözüşirin kimdir?

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Ali Gözüşirin dahil oldu. Manken, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Ali Gözüşirin dizide Barış Sedef karakterine hayat verecek. Peki, Ali Gözüşirin kimdir? Ali Gözüşirin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Ali Gözüşirin dahil oldu! Ali Gözüşirin kimdir? - Sayfa 1

Ali Gözüşirin kimdir?

27 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Ali Gözüşirin, manken, tiyatro ve dizi oyuncusudur. İlkokul döneminde iken tiyatroya merak sarmış, Lisede artmış ancak üniversite döneminde biraz ara vermek zorunda kalmıştır.

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Leyla Hali dizisinin kadrosuna Ali Gözüşirin dahil oldu! Ali Gözüşirin kimdir? - Sayfa 2

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğu bölüm üzerine hayatını devam ettirmemiş, gelecek planları arasında oyunculuk ve modellik yer almıştır. Günümüze kadar bir çok moda çekimine dahil olmuş, bazı defileler için ise podyuma çıkmıştır. Bir kaç defilede ve klipte modellik yapmış, ardından oyunculuk eğitimi almıştır.

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Leyla Hali dizisinin kadrosuna Ali Gözüşirin dahil oldu! Ali Gözüşirin kimdir? - Sayfa 3

Ali Gözüşirin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Uyanış: Büyük Selçuklu (2020)

Her Yerde Sen (2019)

Ufak Tefek Cinayetler (2017)

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