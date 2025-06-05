Leyla Hali dizisinin kadrosuna Ali Gözüşirin dahil oldu! Ali Gözüşirin kimdir?

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğu bölüm üzerine hayatını devam ettirmemiş, gelecek planları arasında oyunculuk ve modellik yer almıştır. Günümüze kadar bir çok moda çekimine dahil olmuş, bazı defileler için ise podyuma çıkmıştır. Bir kaç defilede ve klipte modellik yapmış, ardından oyunculuk eğitimi almıştır.