Lezzet şöleninde indirimli dev paket: BİM'e 21 Temmuz Salı 5 kiloluk Efsane pilavlık pirinç geliyor!
Lezzet şöleninde indirimli dev paket: BİM'e 21 Temmuz Salı 5 kiloluk Efsane pilavlık pirinç geliyor!
BİM aktüel kataloğunun yeni sayısıyla birlikte mutfakların baş tacı olan Efsane yerli pilavlık pirinç, 5 kilogramlık büyük ekonomik ambalajıyla satışa sunuluyor. Yerli üretim kalitesi, ideal lezzeti ve yüksek besin değeriyle geleneksel mutfak kültürümüzün en önemli parçası olan bu temel gıda, bütçenizi sarsmayacak fiyat avantajıyla raflarda alıcı bekliyor.
TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 315 TL
1 | 74
2 | 74
3 | 74
BANVİT PİLİÇ BAGET 1000 G
Fiyat: 69,90 TL
4 | 74
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